Testspiel gegen SF Broekhuysen Reservisten des SV Sonsbeck können sich empfehlen

Im Tor wird daher auf jeden Fall Jannik Hinsenkamp stehen. Auf der Bank wird Stammkeeper Jonas Holzum Platz nehmen, da der dritte Keeper Jona Scholz aufgrund von Knieproblemen als weitere Alternative nicht zur Verfügung steht. Alexander Maas und Luca Janßen, die nach langen Verletzungspausen in den vergangenen zwei Wochen ihre Comebacks in der Oberliga gefeiert hatten, werden ebenfalls in der Startformation stehen, verrät Sonsbecks Trainer. Ebenfalls im Kader wird der A-Jugendliche Noah Christian Thier sein. Der 18-jährige hat sich durch gute Trainingsleistungen für höhere Aufgaben empfohlen. Mit seinen elf Treffern in zehn Spielen hat der offensive Mittelfeldspieler großen Anteil daran, dass die U19 des SVS auf dem ersten Platz in der Leistungsklasse steht.