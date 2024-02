2:0-Erfolg in der Fußball-Oberliga Sonsbecker Heimsieg mit Geislers Tor-Premiere

Vor 200 Zuschauern erwischten die Hausherren den besseren Start und hätten nach einer Viertelstunde führen müssen. Eine scharf geschossene Ecke von Pütz und der anschließende Kopfball von Elspaß landete fast im Gästetor (5.). Aber Keeper Stefan Jaschin bekam gerade noch die Hände hoch. Zwei Minuten später ließ Maas zwei Gegner wie Slalomstangen stehen. Jedoch verfehlte sein Abschluss das Gehäuse Nach schöner Einzelaktion von Baek auf dem linken Flügel und Zuspiel in die Mitte scheiterte Binn in der achten Minute am rechten Pfosten. In der 14. Minute fand auch Binn seinen Meister in Schlussmann Jaschin.