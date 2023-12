Fußball-Oberliga SV Sonsbeck schlägt auch den VfB Hilden

Nach dem Seitenwechsel ging‘s hin und her mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Hilden wollte den Ausgleich, Sonsbeck setzte Nadelstiche. Len Heinson (55.), Patrick Percoco (67.) und Demir per Freistoß (68.) ließen aussichtsreiche Möglichkeiten liegen. Auf der anderen Seite vergaben Yechan Baek (59.) und Binn (70.). Ein Traumtor erzielte Terfloth in der 75. Minute. Nach schöner Vorlage von Sebastian Leurs hämmerte der zentrale Mittelfeldspieler den Ball aus rund 20 Metern sehenswert in den rechten Torwinkel. Mit dem 2:0 im Rücken entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Hilden warf nun alles nach vorne. Für die Gastgeber ergaben sich gute Kontermöglichkeiten. Jedoch fanden die Rot-Weißen in der Schlussphase auch in Gäste-Keeper Yannic Lenze, der in der Jugend bei Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf ausgebildet wurde, ihren Meister. Erst parierte er gegen Baek (71.) und Binn (73.) überragend, dann entschärfte er einen Foulelfmeter von Elspaß (84.). Vorausgegangen war ein Foul an Denis Massold.