Klaus Keisers trifft für den Fußball-Oberligisten SV Sonsbeck legt einen 1:0-Erfolg gegen SW Essen nach

Lange sah es nach einer typischen Nullnummer aus. Aber nach den zwei guten Möglichkeiten für die Gäste schlugen die Rot-Weißen eiskalt zu. Nach schönem Pass von Pütz in den Lauf von Keisers behielt Sonsbecks Torjäger die Übersicht und versenkte den Ball unhaltbar zum 1:0 unten rechts in die Ecke. Danach wechselte Losing dreifach. Der Coach schickte mit Jamie van de Loo, Yechan Baek und Niklas Binn neue Offensivakteure auf den Rasen, die direkt frischen Wind reinbrachten. Die beiden Letztgenannten hatten den zweiten Treffer auf den Füßen. Aber Baek verzog (72.), Binn blieb in der Nachspielzeit an ETB-Keeper Michele Cordi hängen. Im Nachschuss scheiterte Luca Terfloth.