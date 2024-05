SVS-Abteilung feiert 60-jähriges Bestehen Beate Heckmann-Mölders ist Sonsbecks Vorturnerin

Was nicht heißt, dass sie mit dem Gerätturnen aufhörte. Sie stieg bei den Erwachsenen ein. Frauen, die sich am Dienstagabend in der Sporthalle trafen. „Koedukation kannte man damals noch nicht“, so Heckmann-Mölders, die bis 1990 die Frauen-Turngruppe leitete und noch heute Vertretungsstunden übernimmt, wenn Not am Mann ist. Oder besser an der Frau. Zusätzlich schloss sie sich 1984 den Turnfrauen an, die sich in der neuen Halle an der Lüttinger Grundschule trafen – auch sie runden dieses Jahr: Die Turnabteilung beim SSV Rheintreu im Fischerdorf besteht seit 40 Jahren.