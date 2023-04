Interview Alexander Maas „Ich bin kein Freund von Rechnereien“

Alexander Maas Es gibt mehrere Faktoren, die zusammenkommen, weshalb ich mich grade sehr schwertue, zu meiner alten Form zu finden. Ich hatte mir einen Muskelfaserriss am hinteren Oberschenkel zugezogen. Ich hatte niemanden an meiner Seite bei der Reha, der genau gesagt hat, wie genau ich meine Rückkehr planen soll. So habe ich mich schwergetan, den Zeitpunkt zu finden, zu dem der Muskel wieder bereit ist, in mehr Belastung zu gehen. Im Heimspiel gegen den VfB Homberg gab’s einen Rückschlag. Ich musste wieder bei Null anfangen. Hinzu kommt, dass der Wiedereinstieg, nachdem man fast sechs Wochen fast gar nicht fußballspezifisch trainiert hat, schwieriger war, als gedacht. Nun bin ich dabei, wieder Spielfitness aufzubauen, die mir zuletzt gefehlt hat.