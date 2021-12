Leichtathletik beim SV Sonsbeck : Theresa Stevens rennt zum Nordrhein-Titel

Theresa Stevens setzte sich über 3600 Meter durch. Foto: Sina Rodermond

Sonsbeck Die Crossläuferin der „Roten Teufel“ gewann überraschend in der Frauen-Hauptklasse über die Mittelstrecke. Stevens möchte auch bei der Cross-DM in Sonsbeck am 18. Dezember an den Start gehen.

Mit einem Überraschungserfolg ist Theresa Stevens von der Nordrhein-Meisterschaft im Crosslauf aus Neunkirchen-Seelscheid zurückgekehrt. Sie holte im Trikot des SV Sonsbeck den Titel in der Frauen-Hauptklasse über die Mittelstrecke (3600 Meter) in 16:30 Minuten, obwohl sie Schmerzen in einem Fuß behinderten. Es war für Stevens der letzte Test vor der Deutschen Cross-Meisterschaft in Sonsbeck am 18. Dezember.

Auch Thorsten Holtwick (M15) war bei den Titelkämpfen auf Nordrhein-Ebene am Start. Er hatte 2400 Meter zurückzulegen und bewältigte den anspruchsvollen Rundkurs über tiefes Wiesengelände, gespickt mit einigen knackigen Hügeln sowie Anstiegen, in 9:07 Minuten als starker Vierter. Tobias Tomasik (Männer-Hauptklasse) verkaufte sich über 3600 Meter sehr gut und kam als Achter ins Ziel (15:02).