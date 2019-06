Hinter dem SV Orsoy liegt eine Saison zum Vergessen : Mehr Spieler, weniger Gegentreffer

Orsoy In der neuen A-Liga-Saison soll in Orsoy alles besser werden. Für alle Mannschaftsteile werden neue Spieler gesucht.

115. So viele Gegentreffer hatte die A-Liga-Mannschaft des SV Orsoy in der vergangenen Saison in 34 Partien kassiert. Negativrekord in dieser Spielklasse im Kreis Moers. Das Team von Daniel Zvar verabschiedete sich mit einer peinlichen 2:13-Pleite in die Sommerpause. Dieses Resultat passte irgendwie zu einer Saison zum Vergessen. Erst am vorletzten Spieltag wurde der Klassenerhalt perfekt gemacht. Zvar bastelt gerade am neuen Kader: „Über allem steht, dass wir wesentlich weniger Gegentreffer bekommen.“