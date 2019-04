Diskussionen gab’s schon vor dem Anpfiff : Orsoy zieht Millingen wieder in den Abstiegssumpf hinein

Orsoy Fußball-Kreisliga A: Der SVO setzte sich mit 2:0 durch. Trainer Daniel Zvar stand wieder in der Startelf. Gespielt wurde auf dem Nebenplatz. Das fanden die Gäste gar nicht lustig.

Markus Hierling, der Coach des SV Millingen, attestierte seinem Trainerkollegen Daniel Zvar am Sonntagnachmittag schon vorm Anpfiff, taktisch alles richtig gemacht zu haben. Zvar, der sich eigentlich an der Seitenlinie des SV Orsoy befindet, hatte sich – wie auch schon vor zwei Wochen gegen den SV Büderich – wieder das Trikot übergestreift. Beim 2:0 (1:0)-Heimsieg gab’s noch eine Parallele zur abgebrochenen A-Liga-Partie von vor zwei Wochen gegen Büderich. Die Hausherren empfingen den SVM auf dem Nebenplatz.

„Wir haben uns schon gedacht, dass auch wir auf den Pferdeacker müssen, obwohl der Hauptplatz einen Traumrasen aufweist, was im Grunde schon eine Frechheit ist“, äußerte Hierling seinen Unmut. „Fußballspielen war darauf nicht möglich“, wunderte er sich daher auch nicht, dass zwei Standards eine chancenarme Partie entschieden. Ulas Özpolat trat nach 17 Minuten zum Eckball an und fand in Oshipai von Schwartzenberg einen Abnehmer. Im zweiten Durchlauf verwandelte Fatih Sanverdi eine Ecke direkt in den Winkel (74.). Millingens Keeper Jannis Schwarz sah in dieser Szene nicht glücklich aus.