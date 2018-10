SV Orsoy freut sich über neue Flutlichtanlage

Orsoy Mitte Januar war „Friederike“ auch über Orsoy hinweggefegt und hatte den Vorstand des SV Orsoy vor ein Riesenproblem gestellt. Einer der 40 Jahre alten Flutlicht-Masten konnte der Kraft des Sturmes nicht standhalten und stürzte um.

Die Stadt Rheinberg unterstützte den Verein und stellte trotz Haushaltssicherungskonzept einen Zuschuss von 20.000 Euro zur Verfügung. Die Sparkasse am Niederrhein beteiligte sich mit einer Spende von 5.000 Euro an der Realisierung des Projekts. Die Firma Ludger Lange half tatkräftig beim Ausschachten der Fundamente, so dass die Kosten gesenkt werden konnten. Nachdem auch die Projektträgeranstalt Jülich vom Vorhaben überzeugt wurde, kam von dort ebenfalls ein Zuschuss (8.000 Euro).