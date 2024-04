Handball-Landesliga SV Neukirchen will den dritten Platz im Spitzenspiel verteidigen

Der TuS Lintfort darf sich in der Gruppe 3 am Samstag um 19.30 Uhr beim TV Biefang eigentlich keinen Punktverlust leisten, um den Sprung in die Verbandsliga nicht zu verpassen. Zwar konnte der TuS das Hinspiel mit 34:26 für sich entscheiden, das ist allerdings kein Indikator. Der Gastgeber präsentierte sich in dieser Saison als sehr heimstark. Die Lintforter hatten in Biefang immer mehr Schwierigkeiten als ihnen lieb war und warten noch auf Erfolgserlebnis. Außerdem müssen sie den Ausfall ihres besten Torschützen Niklas König verkraften, der sich im Nachholspiel bei der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg die Mittelhand brach und somit diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.