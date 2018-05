Lokalsport: SV Neukirchen spielt weiter um Oberliga-Punkte

Neukirchen-Vluyn Die Oberliga-Handballer des SV Neukirchen haben gestern Nachmittag in einem nervenaufreibenden letzten Saison-Spiel beim LTV Wuppertal mit dem 20:19 (8:9)-Erfolg auf den allerletzten Drücker den Klassenerhalt geschafft.

Das Team trat als Kollektiv in Erscheinung - Torwart Michael Biskup war der wichtige Rückhalt auf der Linie. Der Auftritt in der Offensive war hingegen von Nervosität geprägt. Die spielerische Ausrichtung stimmte zwar, bei der Verwertung der vielen Torchancen haperte es jedoch. Die Partie verlief in den ersten 30 Minuten Spitz auf Knopf.

Die Gäste präsentierten sich auch in Durchgang zwei gut gewappnet, fanden über den Kampf und der Laufbereitschaft zu Sicherheiten. Die Mannschaft unterstrich mit einer übergeordneten Körpersprache ihre Ambitionen. In einem hitzigen Kräftemessen hatten die SVN-Spieler in der Endphase weitgehend ihre Nerven unter Kontrolle und durften sich daher müde, aber zufrieden, über den Klassenerhalt freuen. "Es war kein Spiel für schwache Nerven", sagte Trainer Torsten Klottig und meinte: "Erfreulich war, dass wir in den entscheidenden Phasen den Kopf oben behalten haben."