Fußball-Kreisliga A SV Millingen in der Offensive besonders geschwächt

Der fürs Karnevalswochenende angesetzte Spieltag in der Fußball-A-Liga kam bei vielen Mannschaften nicht so gut an. So wurden die meisten Partien vorverlegt. Der zerfaserte 23. Spieltag beginnt am Mittwoch mit vier Begegnungen. Am Sonntag finden lediglich zwei der zehn Spiele statt.