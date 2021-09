Vereine und Verbände : SV Millingen weiht seine Kleinspielfelder offiziell ein

Rheinberg Über zwei neue Kunstrasenfelder verfügt der Verein jetzt. Mit viel Eigenleistung wurde das Projekt umgesetzt. Nun haben die Millinger noch einen weiteren Wunsch: ein neues Clubheim.

Eigentlich hätte alles schon im Januar 2020 über die Bühne gehen sollen. Doch die Corona-Pandemie, daran hat man sich mittlerweile schon gewöhnt, wirbelt die Terminkalender vieler Sportvereine ordentlich durcheinander. Das geht auch dem SV Millingen so, der schon vor eineinhalb Jahren seine beiden neuen Kleinspielfelder offiziell einweihen wollte. Nun war es aber endlich so weit und der Verein durfte im Beisein von Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde, Stadtsportverband-Vorsitzender Frank Tatzel sowie zahlreicher Sponsoren und Mitglieder des SV Millingen die Kunstrasenfelder offiziell in Betrieb nehmen.