Abteilungsversammlung der Seniorenfußballer Rainer Lempert will beim SV Millingen weitermachen

Beim SV Millingen fiebern alle dem Abriss des alten Klubhauses auf der Anlage an der Jahnstraße entgegen. Es ist zeitgleich der Startschuss fürs Bauprojekt, das die Fußballer seit vielen Jahren herbeisehnen. Der extra dafür gegründet Arbeitskreis hat schon viele Stunden in die Pläne zum neuen Sportheim samt Umkleidekabinen und Versammlungsraum gesteckt. So wie Ulrich van der Sandt, der deshalb auf der Abteilungsversammlung der Seniorenfußballer am Dienstag, 12. Dezember, aus dem Fußballvorstand ausscheiden wird. Derweil stellt sich Abteilungsleiter Rainer Lempert erneut zur Wiederwahl. Er hat das Amt seit 2014 inne.