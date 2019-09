Fußball-Kreisliga A : SV Millingen kämpft gegen die Krise

Tim Böttcher (r.) wartet mit dem SV Millingen noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Fußball-Kreisliga A: Das Team von Nisfad Grgic hat erst einen Punkt geholt. Am Sonntag gegen den VfL Rheinhausen soll der Knoten platzen. Alpen kann Tabellenführer werden. Spitzenreiter Hohenbudberg spielt am Freitag in Ossenberg.

Von Fabian Kleintges-Topoll

Am sechsten Spieltag der Kreisliga A wollen sich Millingen, Borth und Ossenberg von den hinteren Tabellenplätzen entfernen. Für Xanten geht’s darum, sich weiter oben festzusetzen.

Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt empfängt die kriselnde Mannschaft von Concordia Ossenberg im Freitagsspiel den noch ungeschlagenen Spitzenreiter ESV Hohenbudberg. Mirco Dietrich ist gewappnet: „Anders herum haben wir die Chance, als Erster gegen das Team zu gewinnen.“ Silas Baumbach hat seine Rotsperre abgesessen. Zudem kehren Nils Hoffacker und Matthias Kaul aus ihren Verletzungspausen zurück. Patrick Utech fehlt noch ein Spiel, Lucas Bangert sah am vergangenen Sonntag die Gelb-Rote Karte.

Siebter Spieltag SSV gegen Millingen schon am Freitag Verlegt Der siebte Spieltag beginnt am Donnerstag, 12. September, mit der Partie zwischen dem VfL Rheinhausen und Concordia Ossenberg. Tags darauf spielen die SpVgg Rheurdt/Schaephuysen gegen den SV Orsoy sowie der SSV Lüttingen gegen den SV Millingen (alle Anstoß 19.30).

Viktoria Alpen möchte die Siegesserie beim VfL Repelen II fortsetzen. „Ich hoffe es. Aber gegen einen Aufsteiger ist es immer extrem schwierig“, sagt Coach Jörg Schütz. Personell könnte sich etwas verändern. „Das spielt aber keine Rolle“, entgegnet Schütz. „Unser Kader ist so gut aufgebaut, dass wir den ein oder anderen Ausfall verschmerzen können.“

Mit Platz vier im Rücken hat Thomas Dörrer, Coach des TuS Xanten, vor der Partie beim SV Scherpenberg II eigentlich keinen Grund zur Sorge. Wäre da nicht die „etwas mickrige Trainingsbeteiligung“ aus der vergangenen Woche wäre. Marvin Braun verweilt die nächsten zwei Wochen in Ägypten und wird definitiv ausfallen. Auf die A-Jugendlichen kann Dörrer durch deren Meisterschaftsstart nur noch bedingt zurückgreifen. Dennoch soll weiter an den positiven Trend angeknüpft werden.

„Scherpenberg ist nicht die Übermannschaft. Wir hoffen, dass ihre Abwehr mehr bröckelt“, sagt der 51-Jährige über den kommenden Gegner. Die Moerser haben erst fünf Gegentore kassiert, dafür aber auch erst drei Treffer selber erzielt. „Trotzdem werden wir nicht blind anlaufen“, stellt Dörrer klar, der sich vorstellen könnte, Sebastian Kaczmarek erneut in der Abwehr aufzustellen.

Als Coach des SV Budberg II hat Nisfad Grgic in der vergangenen Saison die ersten zehn Spiele verloren. Ganz so dramatisch ist die Krise des SV Millingen noch nicht. Mit einem Zähler steht das Team allerdings auf einem Abstiegsplatz. Grgic hat einen klaren Plan, den VfL Rheinhausen mit „hartem Pressing“ anzugehen. Der Trainer kann mit Blick auf Verletzungen und Sperren weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen. „Die Devise muss heißen, alles für den ersten Sieg zu tun“, so die Kampfansage des 34-Jährigen, der durchaus überzeugt ist, am Sonntag eine „gute Truppe“ aufbieten zu können.

Im Gegensatz zum SVM hat der TuS Borth immerhin schon einen Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Frank Misch liegt nur zwei Zähler vor den Abstiegsrängen. Für den Aufsteiger geht’s langsam darum, wieder zu punkten, „denn nur Lob vom Gegner bringt uns in der Tabelle nicht weiter nach oben“, so Misch. Finn Tammer und Simon Schmieler sind zurück im Training Ob es für einen Einsatz gegen Rumeln-Kaldenhausen reicht, werde das Abschlusstraining zeigen.