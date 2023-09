Fußball-Kreisliga A SV Millingen dreht eine wilde Partie in der Schlussphase

In den letzten 15 Minuten in Durchgang eins wurden die Millinger allerdings unaufmerksam. Nach dem Anschluss von Samet Altun (27.) überlupfte Jawad Ali Torhüter Philipp Raskopf aus 35 Metern zum 2:2 (30.). Kurz vor der Pause verwertete Altun einen abgefälschten langen Ball zur ESV-Führung und baute diese vom Elfmeterpunkt sogar noch aus (56.). Trotz dreier verletzungsbedingter Wechsel steckte die Kraft-Elf, die nach der gelb-roten Karte gegen Yunus Ünlü (67.) in Überzahl agierte, nicht auf. Böttcher verkürzte nach einem schön herausgespielten Angriff auf 3:4 (65.) und verwandelte in der 90. Minute einen Strafstoß zum Ausgleich. Regionalliga-Schiedsrichter Jan Weßels hatte das Spiel jederzeit im Griff. Den Schlusspunkt setzte Max Pullich in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem direkten Freistoßtor aus 25 Metern.