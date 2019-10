Tischtennis : 9:2 macht Kapitän Blankenstein glücklich

Rheinberg/Xanten Für den Bezirksligisten läuft’s rund, für die „Zweite“ des SVM eine Klasse tiefer nicht.

Bezirksliga: Bei der ersten Mannschaft des SV Millingen läuft’s rund. Der in der Höhe verdiente 9:2-Sieg beim TTC Osterfeld machte Henning Blankenstein glücklich. Einzig der Kapitän selbst blieb im Einzel wieder ohne Punktgewinn. „Wenn wir unsere Leistung weiter so abrufen, wird’s eine starke Saison“, sagte Blankenstein nach dem dritten Saison-Sieg. Punkte: Sowinski/van Bebber, Blankenstein/Wolf, van Bebber (2), Sowinski (2), Spettmann, Müller, Wolf. – Auch der TuS Borth legte einen Saisonstart nach Maß hin. Peter Potjans meinte nach dem 9:4-Auswärtssieg beim TTV Hamborn: „Bisher ist alles super für uns gelaufen.“ Martin Burgstahler ging an Stelle von Timo Kaschner an die Tische. Der TuS gewann sogar alle Doppel. Punkte: Fischer/Burgstahler, Potjans/Cremers, Hain/Weerts, Potjans (2), Fischer (2), Weerts, Hain.