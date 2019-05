B-Ligist protestiert gegen zwei Spiel-Wertungen : SV Menzelen schaltet Kreis-Spruchkammer ein

Menzelen Der Fußball-B-Ligist hat Einspruch gegen zwei Spiel-Wertungen eingelegt. Bei einem Erfolg hätte die Mannschaft den Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag gesichert.

Diplom-Sportwissenschaftler René Putjus (Jahrgang 1975) arbeitet seit 2004 in der Lokalredaktion Xanten und Rheinberg.

Vor dem letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1, am nächsten Wochenende könnte sich das Tabellenbild durch eine Entscheidung am Grünen Tisch verändern. Betroffen wäre das Aufstiegsrennen und der Abstiegskampf. So hat Schlusslicht SV Menzelen Einspruch gegen zwei Spiel-Wertungen eingelegt.