Kader des B-Liga-Meisters bleibt zusammen Aufstiegsparty beim SV Menzelen steigt am 15. Juni

Die offizielle Aufstiegsparty in Menzelen steigt am 15. Juni ab 17 Uhr auf der heimischen Platzanlage. Die Aufstiegsmannschaft wird schon freitags da sein, das EM-Eröffnungsspiel gemeinsam schauen und vor Ort in Zelten übernachten. „Am Samstagvormittag steht dann eine Planwagenfahrt an“, sagt Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter. Die Saison endet für den SVM schon früher. Die letzte Partie bei Borussia Veen II wird wohl auf Mittwoch, 29. Mai, vorgezogen. „Die Veener haben angefragt. Für uns ist der neue Spieltermin okay“, so Kolkenbrock. Zudem trifft der SVM am 12. Mai auswärts auf Alemannia Kamp und am 26. Mai zu Hause auf den SV Budberg III. Kolkenbrock versichert: „Wir wollen alle drei ausstehenden Partien gewinnen, es soll keine Wettbewerbsverzerrung geben.“