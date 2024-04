2025 wird der Klub 100 Jahre alt Beim SV Menzelen wächst die Vorfreude aufs Jubiläum

Christian Maikamp als 2. Vorsitzender, Sebastian Büchi als 3. Vorsitzender und Nancy Kleinefeld als Jugendbeauftragte wurden ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt. Schon groß ist beim SVM die Vorfreunde aufs Jubiläumjahr mit diversen Veranstaltungen aller Abteilungen sowie einem großen Festwochenende am 5. und 6. Juli. Der Klub wird in 2025 hundert Jahre alt.