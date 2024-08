Betreuerin des SV Menzelen Bärbel Schulz ist die Mutter der Kompanie – und mehr

An diesem Samstag feiert Bärbel Schulz in der Gaststätte von Ente Lippens in Bottrop ihren 60. Geburtstag. Die Dreifach-Mama und Doppel-Oma wird nicht allzu tief ins Glas schauen, da sie am Sonntag pünktlich auf der Sportanlage des SV Menzelen sein möchte. Um 15.30 Uhr beginnt das Testspiel der ersten Fußball-Mannschaft gegen Rhenania Hamborn. Schulz ist Betreuerin aus Überzeugung, die darüber hinaus auch viele andere Aufgaben übernimmt. Die Bottroperin sei die „Mutter der Kompanie“, sagt Michael Kolkenbrock, der Sportliche Leiter. Für die Spieler des A-Liga-Aufsteigers hat Schulz immer ein offenes Ohr. „Ich bin auch mal der Kummerkasten.“ Für ihre „Jungs“ ist Schulz gerne da.