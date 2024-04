Fußball-Landesliga SV Budberg steht kurz vor dem großen Ziel

20 Feldspieler standen am Dienstag auf dem Trainingsplatz. Wilke hat nach der erfolgreichen Rotation in Rellinghausen erneut die Qual der Wahl. Das gilt besonders für den Defensiv-Verbund. Die Abwehrkette und Keeper Marc Anders hielten zuletzt zweimal in Folge die Null. Obwohl der SVB den SVS in der Tabelle inzwischen überholt hat, spricht der Coach in höchsten Tönen über den kommenden Gegner. „Sie haben eine überragende individuelle Qualität. Da hilft es nur, den Budberger Spirit auf den Platz bringen und den Gegner mit Zweikämpfen zu beschäftigen und zu stressen.“