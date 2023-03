Fußball-Bezirksliga Mike Terfloth ist im Sommer Budbergs Königstransfer

In der nächsten Saison wird Mike Terfloth das Trikot des SV Budberg überstreifen. Der Alpener spielt seit 2014 für den 1. FC Kleve in der Oberliga. Der 29-jährige Steuerberater möchte aus beruflichen Gründen kürzertreten und gab dem Bezirksligisten, der in der Gruppe 4 um den Aufstieg mitspielt, jetzt seine Zusage. „Mike ist schwer angetan von unserer Spielweise. Er kennt den Verein und seine Philosophie“, sagt Henrik Lerch, der Sportliche Leiter. Terfloth spielte bereits von der D- bis zur B-Jugend für den SV Budberg. Der Defensiv-Allrounder ist der Königstransfer für den Sommer, er bringt die Erfahrung aus bislang 132 Oberliga-Partien mit.