Fußball : SV Budberg holt Andreas Temming als Schiri-Obmann

Erstmals in der Historie des SV Budberg gibt’s einen Obmann für Fußball-Schiedsrichter. Andreas Temming heißt der 50-jährige Referee, der von Concordia Oberhausen gekommen ist. Der SVB musste in diesem Bereich was tun. In den vergangenen Jahren hatte der Club einen fünfstelligen Euro-Betrag an Strafen an den Verband zahlen müssen, weil zu wenig Unparteiische gemeldet wurden.