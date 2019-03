Kurt-Blömer-Kreispokal: SV Budberg verpasst die Überraschung im Pokal nur knapp

Rheinberg Gegen den Landesligisten GSV Moers spielen die Bezirksliga-Fußballer des SVB lange Zeit deutlich besser. Doch die Gäste nutzen ihre Chancen effektiv. Zwei Tore kurz vor Schluss kommen letztlich zu spät.

Die ersten Minuten gehörten dem GSV, der die Budberger mit Tempo überraschte. Danach jedoch war es in erster Linie der SVB, der sich große Torchancen erspielen konnte. Doch sowohl Jannes Vesper als auch Kevin Carrion Torrejon und Simon Kömpel scheiterten in aussichtsreicher Postion. Die Quittung dafür hatte nach 40 Minuten Ibrahim Üzüm mit dem 1:0 für den GSV parat. „Im Grunde mit dem ersten richtigen Torschuss und deswegen doppelt bitter“, haderte Jetten.

Moers gegen Budberg – GSV-Trainer Gören glaubt an Pokal-Gesetze

Vor dem Derby im Viertelfinale : Moers gegen Budberg – GSV-Trainer Gören glaubt an Pokal-Gesetze

In der zweiten Halbzeit sahen die Moerser nach dem 0:2 per Eigentor von Christoph Ricken (72.) und dem 0:3 von Osho Austin Iluebbey (78.) schon wie der sichere Sieger aus. Doch in der Schlussphase drehte der SVB noch einmal auf und kämpfte sich durch den Treffer von Yannik Kehrmann (84.) und ein weiteres Eigentor (88.) heran. Jetten sprach seiner Mannschaft dennoch ein großes Lob aus.