1:2-Heimschlappe gegen Dinslaken 09 Landesligist SV Budberg fehlt die mentale Frische

Tim Golley (66.) und Sebastian Eisenstein (73.) vollendeten zwei starke Konter der Gäste zur 2:0-Führung. Eine Flanken-Bogenlampe von Oliver Nowak landete sechs Minuten vor Schluss im Tor des Gegners. Es blieb beim 1:2 aus Budberger Sicht. „Uns fehlt aktuell die mentale Frische. Wir haben in der zweiten Hälfte viele technische Fehler gemacht und waren nicht leichtfüßig genug. Aber da müssen wir in diesem Tal der Vorbereitung durch“, bemängelte Tim Wilke. Ob sein Team am Sonntag beim ambitionierten Landesligisten aus der Parallelgruppe, der Anstoß bei TuRU Düsseldorf ertönt um 15.30 Uhr, frischer wirkt, bleibt abzuwarten.