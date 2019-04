Dritte Pleite in Folge für den SVB : Spitzenreiter eine Nummer zu groß für Budberg

Budberg Der Fußball-Bezirksligist spielte erst in der zweiten Halbzeit frecher.

Im ersten Durchgang gelang es den Hausherren nicht, für Torgefahr zu sorgen. Zu häufig traf die Offensivabteilung der Budberger in den gefährlichen Räumen die falsche Entscheidung. Und nach 40 Minuten ließ sich das Team von Patrick Jetten dann auch noch per Konter düpieren. „Nach einem eigenen Torschuss kriegen wir das 0:1. So etwas darf nicht passieren“, ärgerte sich der Trainer. Durch das 0:2 mit dem Halbzeitpfiff nahm der SVB eine schwere Hypothek mit in die Pause. Über die Vorstellung in Durchgang eins zeigte sich Jetten enttäuscht. Er klagte zudem über „zwei Totalausfälle“, bei denen er „fehlende Körperspannung“ und „zu viele falsche Entscheidungen“ sah.