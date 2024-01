1:2-Niederlage in Sterkrade SV Budberg setzt ersten Test in den Sand

Egging war wegen seiner seit Juni anhaltenden Knieprobleme jüngst noch einmal in der Praxis eines bekannten Schalke-Arztes in Düsseldorf. Hoffnung auf ein schnelles Comeback des Aufstiegshelden besteht nicht. „Keiner weiß nach wie vor, was es ist. Das ist für alle extrem frustrierend. Ich bin froh, wenn er gegen Ende der Saison noch mal auf dem Platz stehen kann“, so Wilke. Der neue Keeper, Marius Ebener, war zwar vor Ort, musste aber wegen Fußproblemen passen. Der Beachsoccer-Nationaltorhüter soll aber in der Vorbereitung sein Debüt feiern. Laut Wilke bereichere er das Torwarttrio, die bisherige Nummer eins, Marc Anders, gehe dennoch als „Platzhirsch ins Rennen.“