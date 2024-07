Schwache Testspiele rücken in den Hintergrund Verletzung von Dmytro Shevchenko schockt Budberg

In der Schlussphase schraubten Andres Gomez Dimas (72.), Julian Bode (81.) und Luca Kazelis (90.) das Ergebnis noch in die Höhe. Lennart Hahn hätte per Foulelfmeter zwischenzeitlich auf 1:3 (80.) verkürzen können, scheiterte jedoch an VfB-Keeper K.C. Hersey. Insgesamt fehlten den Gästen die Ideen und die Durchschlagskraft in der Offensive. Moritz Paul fehlte an allen Ecken. Der Torjäger soll aber in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen.