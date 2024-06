Niederlage zum Saisonabschluss Heimserie des SV Budberg reißt am letzten Spieltag

Am 15. Oktober 2023 hatte der SVB das letzte Mal ein Heimspiel verloren. Gegen die SpVgg Steele kam nun die fünfte Niederlage der Saison hinzu. Mit Blick auf die gesamte Spielzeit konnte das Tim Wilke am Ende egal sein. „Trotzdem hätten wir uns natürlich einen erfolgreicheren Abschluss gewünscht“, sagte der Trainer, dessen Team am Sonntag an einer schwachen Chancenverwertung scheiterte. „Der Gegner war eisenhart, aber nie unfair. Steele hat alles rausgeknallt. Genauso musst du auftreten, wenn du ein schweres Auswärtsspiel hast und noch gegen den Abstieg spielst“, lobte Wilke den Gegner. Viele Nadelstiche gab es nicht von den Gästen. Vladislav Kochoutine traf sehenswert zum spielentscheidenden 1:0 (64.).