Klare Niederlage gegen Rellinghausen Erfolgsserie des SV Budberg ist gerissen

Im Vergleich zum Viertelfinaleinzug im Kreispokal beim TV Asberg am Donnerstag setzte Trainer Tim Wilke am Wochenende wieder auf seine erste Elf. Laurin Severith ersetzte den gelbgesperrten Fynn Eckhardt. Auch Emmanuel Amissah, durfte sich von Beginn an beweisen. Doch statt die Gäste aus Essen mit in den Tabellenkeller zu ziehen, sorgte Rellinghausen am Ende für ein Budberger Debakel. Das Spiel war gerade erst fünf Minuten alt, da musste Marc Anders im SVB-Kasten nach dem Volley-Traumtor von Tobias Doil aus 25 Metern das erste Mal hinter sich greifen. Tom Holz erhöhte Mitte des ersten Durchgangs auf 2:0 (22.).