Fußball-Landesligist verliert Testspiel mit 0:2 SV Budberg hält gegen 1. FC Kleve gut mit

Am Dienstag beginnt mit zwei Trainingseinheiten und drei Spielen die nächste intensive Woche. Am Donnerstag geht‘s zum Bezirksligisten VfL Tönisberg (20 Uhr), am Samstag kommt der SuS 09 Dinslaken (13 Uhr) nach Budberg. Am Sonntag fährt der SVB zum Landesligisten TuRU Düsseldorf (15.30 Uhr). „Wir wissen, wo wir hin wollen. Die Richtung stimmt. Dann ist es mir auch völlig egal, dass wir zweimal verloren haben. Aber das wollen wir kommende Woche abstellen“, so der Coach.