Fußball-Landesligist erwartet den Tabellenführer Jeremy Umberg bekommt beim SV Budberg seine Chance

Es ist schon einige Monate her, dass der Name von Jeremy Umberg in der Startelf des Fußball-Landesligisten SV Budberg aufgetaucht ist. Am 10. September 2023 bei der 1:2-Pleite in Niederwenigern gehörte der 19-Jährige zuletzt der Anfangsformation des Aufsteigers an. Am Sonntag, 15 Uhr, schließt sich für ihn der Kreis. Im Rückspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern wird Trainer Tim Wilke den Youngster von Beginn an bringen, wie er ankündigt. Umberg wird die Position von Fynn Eckhardt, der wegen der zehnten gelben Karte passen muss, auf der 6er-Position neben Mike Terfloth einnehmen. „Jeremy ist ebenfalls Linksfuß, und er hat sich diese Chance verdient“, sagt Wilke.