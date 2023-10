Nächstes Derby für den SV Budberg Coach Tim Wilke sieht sein Team in der Pflicht

„Wir haben leider nie gegen sie gewinnen können und wollen zeigen, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben“, sagt Tim Wilke, der seine Elf nach dem Erfolg beim SV Scherpenberg in der Beweispflicht sieht. „Wir wollen die Intensität und Bereitschaft abrufen, um jede Woche auf dem Niveau mithalten zu können.“ Rückfälle wie bei den zwei hohen Heimniederlagen gegen den PSV Wesel und den ESC Rellinghausen sollen ab sofort der Vergangenheit angehören. Wilke und sein Lintforter Trainerkollege Meik Bodden schätzen sich als Typ und Coach sehr. „Es ist schon krass, wo Tim den Verein hingeführt hat. Sie sind ihrer Linie immer treu geblieben“, sagt der Lintforter Coach. Bodden rechnet nach dem 5:2-Heimsieg seines Teams gegen den FSV Duisburg mit einem kämpferischen Auftritt sowie einem Offensivspektakel der Budberger. Seine Mannschaft hinkt den eigenen Ansprüchen derzeit noch hinterher und konnte in der laufenden Saison noch nicht einmal zwei Spiele in Folge für sich entscheiden. Immerhin: In fünf Spielen gegen Teams aus dem unteren Drittel hat der Tabellenelfte elf Punkte eingefahren.