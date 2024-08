SV Budberg spielt im Niederrhein-Pokal gegen TVD Velbert Bei Moritz Janßen ist die Euphorie zurück

Bei der gelungenen Generalprobe in Alstaden (6:0) gelang Janßen nach seiner Urlaubsrückkehr und der Einwechslung in den zweiten 45 Minuten sein erstes Tor, nachdem er in Rheinhausen noch einen selbst herausgeholten Elfmeter verschoss. „Moritz arbeitet weiter an seinen Rückständen. Aber der Eindruck ist weiter positiv“, schrieb der Coach aus den USA. Gut möglich, dass der groß gewachsene Innenverteidiger durch die schwere Knieverletzung von Dmytro Shevchenko schon am Sonntag (15 Uhr) im Niederrhein-Pokalspiel gegen den TVD Velbert zum Einsatz kommt.