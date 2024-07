Drei Testspiele in fünf Tagen Der SV Budberg will jetzt einfach nur noch spielen

Direkt eine echte Standortbestimmung also, zumal sich die Hausherren nach dem gerade so vermiedenen Abstieg im Vorjahr nicht nur runderneuert, sondern auch prominent verstärkt haben. Vom Drittliga-Absteiger MSV Duisburg stieß Kolja Pusch zum Team von TSV-Coach Samir Simic, vom Regionalliga-Absteiger FC Wegberg-Beeck Justin Hoffmanns. Und auch in der Region schlugen die Meerbuscher zu, unter anderem bei den Oberligisten SV Sonsbeck und 1. FC Kleve. Für den SVB wird es also zunächst einmal darum gehen, überhaupt wieder in eine Art Rhythmus hineinzufinden. „Gelaufen sind wir in den vergangenen Wochen zwangläufig genug, jetzt wollen wir endlich spielen“, so Trainer Tim Wilke im Vorfeld. Auch wenn man sich in Meerbusch natürlich gut verkaufen möchte, wird das Ergebnis für die Verantwortlichen nur eine Nebenrolle spielen. „Wir wollen unsere defensiven Abläufe testen. Es geht natürlich auch darum, ein wenig zu leiden. Aber darauf haben wir Lust“, sagt Wilke.