Landesliga-Verbleib in greifbarer Nähe Junge Wilde des SV Budberg stehen kurz vor dem Ziel

Im Hinspiel feierte der SV Budberg nach einem 0:2-Rückstand den ersten Auswärtssieg der Saison (5:3). Während die Wilke-Elf den Sprung ins Mittelfeld schaffte, steht Frohnhausen mit sechs Punkten Rückstand zum Relegationsplatz weiter mit dem Rücken zur Wand. VfB-Coach Issam Said zählte seine Spieler nach der 2:10-Heimpleite im Kellerduell gegen den FSV Duisburg Anfang der Woche an und bezeichnete sie im Gespräch mit dem „RevierSport“ als „Möchtegerns“. Wilke hat die öffentliche Bloßstellung seines Kollegen registriert. „Das sorgt natürlich für einen besonderen Geschmack, darf uns aber überhaupt nicht tangieren. Frohnhausen hat vor zwei Wochen noch Mintard geschlagen und uns im Hinspiel in der ersten Halbzeit dominiert“, mahnt der Budberger Trainer und sieht die Stärken des Gegners in der Offensive.