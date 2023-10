Fußball-Landesliga SV Budberg holt trotz Überzahl nur einen Punkt

Der SV Budberg bleibt in der Fußball-Landesliga, Gruppe 2, auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Beim noch punktlosen Tabellenletzten SV Hönnepel-Niedermörmter kam das Team von Trainer Tim Wilke allerdings nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Obwohl der Gastgeber schon nach 20 Minuten in Unterzahl agieren musste.