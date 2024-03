Halbfinale im Fußball-Kreispokal SV Budberg hat mit FC Neukirchen-Vluyn noch eine Rechnung offen

Der SV Budberg hat in Gruppe 2 der Fußball-Landesliga seit Mitte Dezember nicht mehr verloren, die letzte Niederlage des FC Neukirchen-Vluyn in der Bezirksliga ist auf den 25. November datiert. Es kommt am Montag im Halbfinale des Moerser Fußball-Kreispokals also zu einem Duell zweier enorm formstarker Mannschaften. Die Partie beginnt in Neukirchen-Vluyn um 15 Uhr.