Moritz Paul trifft wieder dreifach Der SV Budberg bleibt zu Hause eine Macht

Der SV Budberg bleibt in der Fußball-Landesliga auch im siebten Spiel hintereinander und damit seit dem 15. Dezember ungeschlagen. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz an der Raiffeisenstraße sind die Rheinberger sogar seit Ende Oktober unbesiegt – denn am Donnerstag konnten sie beim klaren 5:0(2:0) gegen den VfB Frohnhausen bereits den achten Heimerfolg im 13. Spiel einfahren.