Torjäger Moritz Paul ist nicht zu stoppen Das nächste Spektakel beim SV Budberg

Aber der Reihe nach: Jan Luca Häselhoff rückte nach seiner abgesessenen Sperre zurück in Innenverteidigung. Die Gastgeber waren direkt gut im Spiel und wirkten vor allem im Zentrum sehr stabil. Fynn Eckhardt hatte früh das Auge für Moritz Paul, der schon nach neun Minuten auf 1:0 stellte. Der so stark in die Saison gekommene Mitaufsteiger aus Bocholt zeigte, warum er vor dem Spiel auf Tabellenplatz zwei stand. Marc Anders lenkte zunächst einen Freistoß von Justin Heckers aus 25 Metern an den Pfosten. Nach einem individuellen Fehler von Christoph Pinske sorgte Alexander Puhe für den Ausgleich (20.).