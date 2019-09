Fußball-Bezirksliga : SV Budberg schießt sich auf Rang drei

Budberg Die Elf von Ulf Deutz schlug den FC Meerfeld mit 3:0. Weil sich Martin Sackers und David Dohmen verletzten, wurde bei den Hausherren Torwart-Trainer Volker Prangen eingewechselt.

Dabei lief für die Hausherren nicht alles nach Plan. Für die Position zwischen den Pfosten war Martin Sackers eingeplant, doch der musste nach dem Aufwärmen passen. So rückte David Dohmen in die Startelf. Doch auch er verletzte sich, so dass Torwart-Trainer Volker Prangen eine Viertelstunde vor Schluss rein kam.