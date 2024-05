Vor dem Duell mit Klosterhardt Der SV Budberg klärt weitere Personalfragen

Der SV Budberg hat unter der Woche vor dem Heimspiel in der Fußball-Landesliga gegen die DJK Arminia Klosterhardt am Sonntag (15 Uhr) weitere, noch offene Personalfragen geklärt. So werden Routinier Benedikt Franke und Jan van Dyck in der kommenden Saison aus privaten beziehungsweise leistungstechnischen Gründen nicht mehr in der ersten, sondern lediglich in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A spielen. Das Probetraining mit dem aktuell noch beim Oberligisten SV Sonsbeck spielenden Jamie van de Loo musste krankheitsbedingt verschoben werden.