Fußball-Bezirksliga Budbergs Laurin Severith fällt wochenlang aus

Anders als Toptorjäger Moritz Paul wurde der 19-Jährige allerdings nicht geschont. Weil Severith beim Budberger Silvestertraining umgeknickt war und sich eine Bänderverletzung zugezogen hatte, wird der Youngster die gesamte Wintervorbereitung (Beginn 17. Januar) und auch die ersten drei Meisterschaftsspiele des neuen Jahres gegen Pfalzdorf, Repelen und Neukirchen-Vluyn definitiv verpassen. Ihm drohen mindestens acht Wochen Zwangspause. „Laurin wird kommende Woche operiert. Er ist erst ab Mitte März wieder voll belastbar“, sagt Tim Wilke. Für den Trainer wiegt der Ausfall seines Leistungsträgers schwer. In seinem ersten Seniorenjahr hatte sich Severith beim Bezirksliga-Spitzenreiter auf Anhieb einen Stammplatz in der Innenverteidigung erkämpft und in kürzester Zeit zum Stabilisator in der Defensive entwickelt.