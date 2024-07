Hohe Fehlerquote Oberligist erteilt dem SV Budberg eine Lehrstunde

Lange mit sich herumschleppen müssen die Budberger das Testspiel-Debakel nicht. Schon am kommenden Samstag ist der SVB beim Landesliga-Konkurrenten aus der Parallelgruppe, der SG Unterrath, zu Gast. Am Sonntag geht es zum Oberligisten VfB Homberg. Der Anstoß erfolgt ebenfalls um 15 Uhr. „Unterrath ist schon eher unsere Kragenweite, und wir sind wesentlich breiter aufgestellt“, sagt der Trainer. Moritz Paul wird am Freitag nach auskurierter Fußverletzung wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Top-Stürmer könnte schon wieder 45 Minuten zum Einsatz kommen.