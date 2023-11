Die Ziele im Frauen- und Mädchenfußball Neues Trainerduo in Budberg setzt noch mehr auf die Jugend

Rund 16 Jahre ist es her, als sich Chris Donaubauer dem SV Budberg anschloss. Die erste Frauen-Fußball-Mannschaft spielte zu der Zeit in der Landesliga. Doch das sollte sich ändern. Die SVB-Frauen setzten zum Höhenflug an, stiegen in die Niederrheinliga und sogar zweimal in die Regionalliga auf. Donaubauer war als Torwartrainer stets mittendrin. Seit diesem Sommer kicken die Budbergerinnen wieder um Landesliga-Punkte, viele Spielerinnen aus der Glanzzeit sind weg. Donaubauer ist trotz der Talfahrt geblieben – und seit kurzem erstmals Cheftrainer der ersten Frauen-Mannschaft. Nach dem Rücktritt von Sascha Lubinski Ende Oktober wird sich der 46-Jährige bis Saisonende mit dem Mädchen-Beauftragten, André Smeetz, den Job teilen. Mehr denn je will der SVB auf den eigenen Nachwuchs setzen.