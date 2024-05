4:3-Sieg im Finale gegen den SV Scherpenberg SV Budberg ballert sich zum Kreispokal

„Der Gegner war zwei Klassen besser als in der Meisterschaft. In der ersten Halbzeit haben wir kein Mittel gefunden. In der Pause haben wir umgestellt und uns am Ende ins Ziel geschlabbert“, atmete Wilke durch, dessen Spieler wie schon zuletzt in der Landesliga auf dem Zahnfleisch gingen und sich mit Krämpfen am Boden wälzten. Kollege Gemmer sah den Strafstoß zum 1:3 aus Scherpenberger Sicht als Knackpunkt. „Der darf nicht passieren. Budberg hat am Ende sehr viel Tempo rausgenommen. Das war ärgerlich, weil wir gut im Spiel waren.“