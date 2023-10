Vor Duell mit SV Hönnepel-Niedermörmter Der SV Budberg blendet alle Nebenschauplätze bewusst aus

Nach zwei Siegen in Folge könnte die Stimmung beim SV Budberg dieser Tage nicht besser sein. Gegen den VfB Frohnhausen (5:3) und jüngst im Heimspiel gegen den SV Biemenhorst (5:4) erzielte allein Top-Stürmer Moritz Paul sechs Treffer. Der Aufsteiger steht zwar noch auf einem Abstiegsplatz, ist allerdings nur zwei Zähler entfernt vom rettenden Ufer und punktgleich mit dem VfB Frohnhausen, der den Relegationsplatz belegt. Nun bietet sich am Sonntag ab 15 Uhr die Gelegenheit, den dritten Erfolg in Serie einzufahren. Denn die Mannschaft von Trainer Tim Wilke ist bei der SV Hönnepel-Niedermörmter zu Gast, die bislang in zehn Spielen noch keinen einzigen Punkt hat einfahren können.