Mittelfeldplatz in der Kreisliga A SV Budberg II muss noch effektiver werden

Das Ziel: Möglichst schnell die 40-Punkte-Marke zu knacken, um sich aller Abstiegssorgen zu entledigen. „Wir haben uns vorgenommen, wie in der Hinrunde gegen die Teams unter uns zu punkten und sie auf Distanz zu halten. Dafür müssen wir aber noch cleverer werden“, ergänzt der Trainer und spielt auf die ausbaufähige Chancenverwertung an. Ein Manko, das auch während der Schwächephase im Oktober zu spüren war. Nach hohen Niederlagen gegen Rheinhausen, Asberg und Homberg II blieb der SVB in sechs der vergangenen sieben Spiele ungeschlagen und kam rechtzeitig zum Endspurt wieder in Fahrt. Besonders überzeugte die Budberger „Zweite“ Anfang November gegen Veen, als sie den Aufstiegsanwärter mit 3:1 besiegte. „Das war die taktisch und spielerisch beste Leistung. Wir können auch gegen die Top-Teams mithalten und waren auch gegen Hohenbudberg zweimal auf Augenhöhe“, lobt Weist.